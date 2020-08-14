Rize'de karantina kurallarına uymayan iki kişiye ceza uygulandı - Son Dakika

Rize'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kapsamında, karantina kurallarına uymayan iki kişiye ceza uygulandığı bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Kemal Çeber'in hassasiyetle takip edilmesi talimatı verdiği karantina sürecindeki kişilerin takibinin yapılmaya devam ettiği belirtildi.

Yapılan incelemeler sonucunda kentte karantinada bulunması gereken iki kişinin kurallara uymadığının Emniyet Müdürlüğünce belirlendiği ifade edilen açıklamada, şahıslar hakkında idari cezai işlem yapıldığı ve Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Çeber, il genelinde Kovid-19 pandemisiyle mücadelelerinin yoğun olarak devam ettiğini belirterek, denetimleri sıklaştırdıklarına işaret etti.

Vatandaşlardan bu süreçte üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmelerini isteyen Çeber, şunları kaydetti:

"Bizler sadece kendimizden değil, yakınımızda bulunan kişilerden de sorumluyuz.

Bu doğrultuda ilimiz genelinde pandemi sürecinde alınan tedbirlerin ve karantinada bulunan kişilerin takibi sürekli olarak yapılmaya devam etmektedir ve kurallara riayet etmeyenler hakkında gerekli işlemler yapılmaktadır.

Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini, bunun yanında karantinada bulunan kişilerin, karantina süreci boyunca evlerinde kalmalarını istiyoruz. Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden daha büyük değildir."