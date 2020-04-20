Rize'de karantinadakilere moral konseri - Son Dakika

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ukrayna'dan getirilerek yurtlarda karantinaya alınan vatandaşlar, kendilerine verilen moral konserine alkışlarla katıldı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Devlet Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantina alınan Ukrayna'dan getirilen 195 Türk vatandaşına moral vermek amacıyla, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde konser düzenlendi.

Gençlik Merkezi Halk Oyunları Grubu'nun yurdun bahçesinde verdiği konsere, karantinadakiler de ellerinde Türk bayrakları ile pencerelerden eşlik etti.

Tulum ve kemençe çalınan konsere civarda oturan vatandaşlar da evlerinin penceresinden alkış tuttu.

Yurt çalışanları ve bölgede bulunan bazı kişiler ise sosyal mesafe kuralına uyarak müzik eşliğinde oynadı.