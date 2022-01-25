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Son dakika gündem: Kardan ambulansın ulaşamadığı köyde hasta ve sağlıkçılar kepçeyle taşındı - Son Dakika

Son dakika gündem: Kardan ambulansın ulaşamadığı köyde hasta ve sağlıkçılar kepçeyle taşındı

25.01.2022 17:59

Son dakika gündem haberi... Rize'nin Pazar ilçesinde, kardan dolayı ambulansın ulaşamadığı köydeki hasta ile sağlıkçılar kepçe yardımıyla taşındı.

Rize'nin Pazar ilçesinde, kardan dolayı ambulansın ulaşamadığı köydeki hasta ile sağlıkçılar kepçe yardımıyla taşındı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kuzayca köyünde yaşayan 88 yaşındaki Ziynet Babal'ın rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Yoğun kar nedeniyle yolu kapalı olan köye ambulans gidemeyince sağlık ekipleri durumu İl Özel İdaresine bildirdi.

İş makinesiyle bölgeye gelen ekipler, sağlıkçıları kepçeyle taşıyarak hastanın evine ulaştırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ziynet Babal, sağlıkçılarla kepçeye konularak ambulansın bulunduğu alana getirildi.

Kaçkar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Babal'ın yaşlılığa bağlı sağlık sorunları olduğu belirtildi.

Son dakika gündem: Kardan ambulansın ulaşamadığı köyde hasta ve sağlıkçılar kepçeyle taşındı
Son dakika gündem: Kardan ambulansın ulaşamadığı köyde hasta ve sağlıkçılar kepçeyle taşındı
Son dakika gündem: Kardan ambulansın ulaşamadığı köyde hasta ve sağlıkçılar kepçeyle taşındı
Son dakika gündem: Kardan ambulansın ulaşamadığı köyde hasta ve sağlıkçılar kepçeyle taşındı
Son dakika gündem: Kardan ambulansın ulaşamadığı köyde hasta ve sağlıkçılar kepçeyle taşındı

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112 Acil Çağrı, Kuzayca, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kardan ambulansın ulaşamadığı köyde hasta ve sağlıkçılar kepçeyle taşındı - Son Dakika


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