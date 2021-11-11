Rize'de karla mücadele başladı - Son Dakika

Rize'de yüksek kesimlerde kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar açılmaya başlandı.

Rize'de yüksek kesimlerde yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Kar kalınlığı arttıkça yüksek kesimlerde bulunan köyler ve yaylalara da ulaşım kısıtlandı. Rize İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler ise karla mücadelesini aralıksız sürdürerek kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan köy yollarını birer birer açmaya devam ediyor. Son Çamlıhemşin ilçesine bağlı Pokut Yaylası'nın yolu da ekipler tarafından ulaşıma açıldı.

(İHA)