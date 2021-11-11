Rize'de karla mücadele başladı - Son Dakika

Rize'de karla mücadele başladı
11.11.2021 12:47
Rize'de yüksek kesimlerde kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar açılmaya başlandı.
Rize'de yüksek kesimlerde kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar açılmaya başlandı.
Rize'de yüksek kesimlerde yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Kar kalınlığı arttıkça yüksek kesimlerde bulunan köyler ve yaylalara da ulaşım kısıtlandı. Rize İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler ise karla mücadelesini aralıksız sürdürerek kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan köy yollarını birer birer açmaya devam ediyor. Son Çamlıhemşin ilçesine bağlı Pokut Yaylası'nın yolu da ekipler tarafından ulaşıma açıldı.
(İHA)
Son Dakika 13:37 Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü! 13:17 Melisa Döngel, aşk iddialarını yalanladı 12:31 Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı 12:14 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım 11:55 Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti 11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti 10:58 Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi 10:03 Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor