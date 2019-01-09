Rize'de Karla Mücadele Çalışmaları
1 saat önce
Rize'de karla mücadele çalışmalarıRİZE - Rize Belediyesi ekipleri kar nedeniyle kapalı olan mahalle yollarını açma çalışmalarını sürdürüyor.
Rize
'de karla mücadele çalışmaları
RİZE - Rize Belediyesi
ekipleri kar nedeniyle kapalı olan mahalle yollarını açma çalışmalarını sürdürüyor.
Rize'nin yüksek kesimlerinde yoğun, merkeze bağlı üst mahallelerde hafif olmakla birlikte etkisini gösteren kar yağışına karşı Rize Belediyesi önlemini aldı. Gün içerisinde sabah saatlerinde başlayarak Rize'nin üst kısmında Dağbaşı olarak bilinen mevkide etkisini gösteren kar yağışına karşı Rize Belediyesi karla mücadele ekipleri kısmen çalışmalarını başlatarak kar küreme aracıyla yol açma çalışmalarını başlattı. Kar
yağışının yoğunlaşması durumunda belirlenen noktalara müdahale etmek üzere Rize Belediyesi Makine Parkında iş makineleri hazır halde bekletiliyor. 24 saat nöbette olacak olan ekipler, öncelik olarak sağlık kuruluşları, ana arter yollar, acil hasta ve cenaze olan bölgelere yoğunlaşacak.
Olası buzlanmalara karşıda önlem alan Rize Belediyesi karla mücadele ekipleri, özel donanımlı tuzlama araçlarıyla belirli aralıklarda tuzlama yaparak yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı önlem aldığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:00 Kaynak: İHA
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