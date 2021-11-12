Üye Girişi
Rize'de kaya düşme riskine karşı 8 bin metrekarelik yamaç çelik ağla kaplandı - Son Dakika

Rize'de kaya düşme riskine karşı 8 bin metrekarelik yamaç çelik ağla kaplandı

12.11.2021 14:08
Rize'de kaya düşme riskine karşı 8 bin metrekarelik yamaç çelik ağla kaplandı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kaya düşme riskine karşı yaklaşık 8 bin metrekarelik yamaca çelik ağ örüldü.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kaya düşme riskine karşı yaklaşık 8 bin metrekarelik yamaca çelik ağ örüldü.

Çamlıhemşin Belediyesi, ilçede daha önce düşen kayalar nedeniyle yaşanan olumsuz olayların önüne geçmek için çalışma başlattı.

Profesyonel dağcılardan oluşan ekip, halatlar yardımıyla tırmandıkları yamaçlarda riskli kayaları düşürdü, ardından da bu bölgeleri çelik ağla kapladı.

Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, gazetecilere, doğa şartları gereği ilçenin girişinin kayalık ve sıkıntılı olduğunu söyledi.

Yamaçlardan kaya düşmesini önlemek için tel örgü yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu aktaran Haşimoğlu şunları kaydetti:

"Tel örgülerimiz 35 metreye kadar çıkıyor. Yamacın yaklaşık 3 bin 800 metrekarelik bölümünü geçen yıl çelik ağ yapmıştık. Şimdi de 8 bin metrekarelik kalan kısmını tamamlıyoruz. İnşallah bu tel örgü sayesinde yamaç kaymaları ve taş düşmeleri önlenecek. Bununla birlikte yol güvenliğini de sağlamış olacağız. İnsanların can ve mal güvenliği açısından iyi bir önleyici tedbir almış oluyoruz."

Rize'de kaya düşme riskine karşı 8 bin metrekarelik yamaç çelik ağla kaplandı
Rize'de kaya düşme riskine karşı 8 bin metrekarelik yamaç çelik ağla kaplandı
Rize'de kaya düşme riskine karşı 8 bin metrekarelik yamaç çelik ağla kaplandı
Rize'de kaya düşme riskine karşı 8 bin metrekarelik yamaç çelik ağla kaplandı
Rize'de kaya düşme riskine karşı 8 bin metrekarelik yamaç çelik ağla kaplandı

Çamlıhemşin, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize'de kaya düşme riskine karşı 8 bin metrekarelik yamaç çelik ağla kaplandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor 14:31 Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli 14:11 Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli Banyoda canlı yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafının fiyatlarına isyan etti 14:08 Banyoda canlı yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafının fiyatlarına isyan etti
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı 13:51 Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi! 13:20 Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi! Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti 12:13 Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti
Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama 12:03 Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu 11:12 Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu

Son Dakika Haberleri
14:35 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesinden açıklama: Asıl suç onun ailesinde
14:31 Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor
14:11 Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli
14:07 Banyoda canlı yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafının fiyatlarına isyan etti
14:07 İşkence edilerek öldürülen adamın cesedini hayvanlar yemiş
14:03 Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor
13:50 Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı
13:46 BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz
13:20 Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi!
13:11 Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesinden açıklama: Asıl suç onun ailesinde Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesinden açıklama: Asıl suç onun ailesinde         
14:35
Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı         
14:21
İşkence edilerek öldürülen adamın cesedini hayvanlar yemiş İşkence edilerek öldürülen adamın cesedini hayvanlar yemiş         
14:08
Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor         
14:03
BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz         
13:46
Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan güncel olaylar Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan güncel olaylar         
13:02
"Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt         
12:04
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir         
11:10
Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak         
11:02
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 14:45:26. #1.11#
SON DAKİKA: Rize'de kaya düşme riskine karşı 8 bin metrekarelik yamaç çelik ağla kaplandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement