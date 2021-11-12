Rize'de kaya düşme riskine karşı 8 bin metrekarelik yamaç çelik ağla kaplandı - Son Dakika

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kaya düşme riskine karşı yaklaşık 8 bin metrekarelik yamaca çelik ağ örüldü.

Çamlıhemşin Belediyesi, ilçede daha önce düşen kayalar nedeniyle yaşanan olumsuz olayların önüne geçmek için çalışma başlattı.

Profesyonel dağcılardan oluşan ekip, halatlar yardımıyla tırmandıkları yamaçlarda riskli kayaları düşürdü, ardından da bu bölgeleri çelik ağla kapladı.

Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, gazetecilere, doğa şartları gereği ilçenin girişinin kayalık ve sıkıntılı olduğunu söyledi.

Yamaçlardan kaya düşmesini önlemek için tel örgü yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu aktaran Haşimoğlu şunları kaydetti:

"Tel örgülerimiz 35 metreye kadar çıkıyor. Yamacın yaklaşık 3 bin 800 metrekarelik bölümünü geçen yıl çelik ağ yapmıştık. Şimdi de 8 bin metrekarelik kalan kısmını tamamlıyoruz. İnşallah bu tel örgü sayesinde yamaç kaymaları ve taş düşmeleri önlenecek. Bununla birlikte yol güvenliğini de sağlamış olacağız. İnsanların can ve mal güvenliği açısından iyi bir önleyici tedbir almış oluyoruz."