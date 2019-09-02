Son Dakika Haberleri: Rize'de kaybolan 6 kişinin yakınları hastaneye akın etti
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Rize'de kaybolan 6 kişinin yakınları hastaneye akın etti

9 saat önce

Rize'de kaybolan 6 kişinin yakınları hastaneye akın ettiRİZE - Rize'de kendilerinden haber alınamayan 6 kişilik grubun bulunmasının ardından yakınları hastaneye akın etti.

Rize'de kaybolan 6 kişinin yakınları hastaneye akın etti

RİZE - Rize'de kendilerinden haber alınamayan 6 kişilik grubun bulunmasının ardından yakınları hastaneye akın etti.

30 Ağustos tarihinde Küçükçayır Köyü'nden Handüzü Yaylası'na gitmek için çıktıkları yolda kaybolan Burak, Kemal, Ali ve Hilmi Pehlevan ile Hakkı ve Arif Ali Kandemir'den oluşan 6 kişilik grup, arama kurtarma çalışmaları sonrasında bulundu. Handüzü Yaylasına yakın bir bölgede bulunan grup, olay yerinde ilk sağlık gözlemlerinin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmek üzere ambulansa bindirildi. Haberi alan yakınları ise Rize Devlet Hastanesi'nin önüne gelerek bulunan 6 kişiyi beklemeye başladı.

Rize, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 01:35 Kaynak: İHA
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