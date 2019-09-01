Son Dakika Haberleri: Rize'de kaybolan iki kişi aranıyor
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Rize'de kaybolan iki kişi aranıyor

3 saat önce

Rize'de Kaçkar Dağları'ndaki zirve tırmanışının ardından dönüş yolunda kaybolan iki kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Rize'de kaybolan iki kişi aranıyor, System.String[]

Rize'de Kaçkar Dağları'ndaki zirve tırmanışının ardından dönüş yolunda kaybolan iki kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Aydemir, Şerafettin Tosun ve bir arkadaşları, Yukarı Kavron Yaylası'na gitti.

Hüseyin Aydemir, Kaçkar Dağları'nda zirveye tırmanan arkadaşlarından gece saatlerinden beri haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma arama kurtarma ekipleri, kayıp kişileri arama çalışmalarına başladı.

Sabah saatlerinde ekiplerin telefon bağlantısı kurduğu kayıp kişiler, yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta olduklarını ve kamp alanına dönmeye çalıştıklarını söyledi.

Dönüş yolunda kayboldukları sanılan kişilerle bir süre sonra irtibat yeniden kesildi.

Kayıp kişilerin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Hüseyin Aydemir, Kaçkar Dağları, Dönüş, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:32 Kaynak: AA
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