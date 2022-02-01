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Rize'de kayığı alabora olan amatör balıkçı kayalara çıkarak kurtulmayı başardı - Son Dakika

Rize'de kayığı alabora olan amatör balıkçı kayalara çıkarak kurtulmayı başardı

01.02.2022 13:41
Rize'de kayığı alabora olan amatör balıkçı kayalara çıkarak kurtulmayı başardı

Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında kayığı su alarak alabora olan amatör balıkçı, yüzerek kayalıklara çıkmayı başardı.

Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında kayığı su alarak alabora olan amatör balıkçı, yüzerek kayalıklara çıkmayı başardı.

Çayeli Büyük Liman mevkisinde ağlarını toplayan amatör balıkçı Emin Altunbaş (47), rüzgar ve akıntının etkisiyle kayığının hakimiyetini kaybetti. Altunbaş, bir süre sürüklenen kayığı çapa atmasına rağmen durduramadı.

Teknenin akıntıyla kayalara sürüklendiğini fark eden Altunbaş, denize atladı. Kayığın arka kısmına tutunan Altunbaş, bir süre yüzdükten sonra kayalara çıkmayı başardı.

Alabora olan ve rüzgarın etkisi ile kayalıklara sıkışan tekne, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Altunbaş, gazetecilere, 800 metre açıkta motorunun arıza yaptığını söyledi.

Motor ile uğraşırken suyun kayığı limana doğru itmeye başladığını ifade eden Altunbaş, "Çapa attım ama tutturamadım. Hızla kayalara doğru giderken kayık ile birlikte parçalanmamak için denize atladım. Kayık kenara vurdu. Yapacağımız bir şey yoktu. Gözümüzün önünde parçalandı. Kendimi kurtardım. Kendi çabalarımız ile kayığı çıkardık." dedi.

Altunbaş, denizde mücadelesinin yaklaşık 10 dakika sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Rüzgarın etkisi ile motor ile bu kadar hızlı gidemezsin. Çok hızlı şekilde kayalara sürüklendik. Yılların birikimi, her şey gitti. Canımız kaldı bize. Kayığı denizden çıkarmamız beş saat sürdü. Dalgalar sürekli geliyordu. Biz de motoru kayalara bağlayarak sürüklenmesini engelledik. 9 kişi bu kayık ile geçiniyoruz. Kayığı yaptırmak isterdim, baba yadigarı. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Yetkililerle görüştük. Ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler. Kendilerinden yardım bekliyoruz."

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Çayeli, Liman, Rize, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize'de kayığı alabora olan amatör balıkçı kayalara çıkarak kurtulmayı başardı - Son Dakika


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