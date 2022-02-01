Üye Girişi
Kayığı alabora olan amatör balıkçı son anda kurtuldu - Son Dakika

Kayığı alabora olan amatör balıkçı son anda kurtuldu

01.02.2022 16:42

Kayığı alabora olan amatör balıkçı son anda kurtuldu Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında ağlarını toplamak üzere olan balıkçının su alan kayığı alabora oldu.

Kayığı alabora olan amatör balıkçı son anda kurtuldu

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında ağlarını toplamak üzere olan balıkçının su alan kayığı alabora oldu.

Olay Rize'nin Çayeli ilçesinde Büyük Liman mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, amatör balıkçılıkla uğraşan Emin Altunbaş balık avlamak için Karadeniz'e açıldı. Geriye dönmek için ağlarını topladığı sırada rüzgar ve akıntının etkisini arttırmasıyla beraber kayığının hakimiyetini kaybetti. Amatör balıkçı Altunbaş, sürüklenen kayığı uzun süre verdiği çabalarına rağmen durduramadı. Akıntının kayığı kayalara sürüklediğini fark eden balıkçı, akıntılı denize atladı. Denize atlayan Altunbaş kayığın arka kısmına tutunmasının ardından bir süre yüzdükten sonra kayalara çıkmayı başardı.

Kayıktan atlayarak karaya kadar yüzerek kurtulan Altunbaş'ın yardımına olayı fark eden çevredeki diğer balıkçılar koştu. Dalgaların etkisiyle alabora olup sürüklenerek kayalıklara sıkışan kayık vinç yardımıyla kurtarıldı.

Kayığı alabora olan amatör balıkçı son anda kurtuldu
Kayığı alabora olan amatör balıkçı son anda kurtuldu
Kayığı alabora olan amatör balıkçı son anda kurtuldu
Kayığı alabora olan amatör balıkçı son anda kurtuldu
Kayığı alabora olan amatör balıkçı son anda kurtuldu
Kayığı alabora olan amatör balıkçı son anda kurtuldu
Kayığı alabora olan amatör balıkçı son anda kurtuldu

YORUMLAR
500

Karadeniz, Çayeli, Rize, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayığı alabora olan amatör balıkçı son anda kurtuldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:28 2 gündür kayıptı! Ava çıkan adam, ormanda donarak hayatını kaybetmiş
17:15 Ronaldo, Mbappe'nin kazanacağı parayı öğrenince çıldırdı! Gündemi sallayan yorum
17:04 Son dakika: Benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi
16:58 Galatasaray'dan transfer üstüne transfer! Gomis'ten sonra bir gol makinesi de Ukrayna'dan geliyor
16:56 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ resmen göreve başladı!
16:52 Isparta'da yalnız yaşayan 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
16:45 Altının kilogramı 780 bin 500 liraya çıktı
16:43 Elektrikli otomobil devi Tesla, yazılım sorunu nedeniyle yaklaşık 54 bin aracını geri çağırıyor
16:40 Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin net görüntüleri ortaya çıktı
16:36 Fenerbahçe ile anlaşma sağlandı mı? Podolski: Joachim Löw, Türkiye'de mutlu olacaktır
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 17:35:26. #1.12#
SON DAKİKA: Kayığı alabora olan amatör balıkçı son anda kurtuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement