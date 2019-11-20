Son Dakika Haberleri: Rize'de kayıp alzheimer hastası İlyas Kar için arama çalışması başlatıldı
Son Dakika 3. Sayfa Rize'de kayıp alzheimer hastası İlyas Kar için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Rize'de kayıp alzheimer hastası İlyas Kar için arama çalışması başlatıldı

6 saat önce

Rize'nin Güneysu ilçesinde kaybolan 57 yaşındaki alzheimer hastası İlyas Kar için jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Rize'de kayıp alzheimer hastası İlyas Kar için arama çalışması başlatıldı, System.String[]

Rize'nin Güneysu ilçesinde kaybolan 57 yaşındaki alzheimer hastası İlyas Kar için jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.


İlçenin Çamlıca Köyü'nde ikamet eden 57 yaşındaki İlyas Kar'dan haber alamayan aile yakınları jandarma ekiplerine haber verdi.Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde evden çıkan ve bir daha dönmeyen Kar için jandarma ekipleri AFAD ekipleriyle beraber atama çalışması başlattı. Başlatılan çalışmada arazide tarama çalışması yapıldı. Çalışmalara iz köpekleri de eşlik etti. Mahallenin camisinden köylülerin arama çalışmalarına katılması istendi. Yaklaşık 55 kişilik ekiple yapılan arama çalışmaları sürüyor. - RİZE

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:46 Kaynak: İHA
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