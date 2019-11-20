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Rize'de kayıp kişiyi arama çalışmaları başlatıldı
6 saat önce
Rize'nin Güneysu ilçesinde kaybolan 53 yaşındaki İlyas Kar için arama çalışması başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:48 Kaynak: AA
Rize'nin Güneysu ilçesinde kaybolan 53 yaşındaki İlyas Kar için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlıca köyündeki evinden dün ayrılan İlyas Kar'dan haber alınamaması üzerine, yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi.
Olayla ilgili jandarma ve AFAD ekipleri Kar'ın bulunması için çalışma başlattı.
İlyas Kar'ın alzheimer hastası olduğu öğrenildi.
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