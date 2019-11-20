Son Dakika Haberleri: Rize'de kayıp kişiyi arama çalışmaları başlatıldı
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Rize'de kayıp kişiyi arama çalışmaları başlatıldı

6 saat önce

Rize'nin Güneysu ilçesinde kaybolan 53 yaşındaki İlyas Kar için arama çalışması başlatıldı.

Rize'de kayıp kişiyi arama çalışmaları başlatıldı, System.String[]

Rize'nin Güneysu ilçesinde kaybolan 53 yaşındaki İlyas Kar için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlıca köyündeki evinden dün ayrılan İlyas Kar'dan haber alınamaması üzerine, yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Olayla ilgili jandarma ve AFAD ekipleri Kar'ın bulunması için çalışma başlattı.

İlyas Kar'ın alzheimer hastası olduğu öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:48 Kaynak: AA
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