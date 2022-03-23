Rize'de kayıp şahısın öldürüldüğü şüphesi üzerine iş makinesi ile arama çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Rize'de kayıp şahısın öldürüldüğü şüphesi üzerine iş makinesi ile arama çalışma başlatıldı

23.03.2022 17:41
Rize'de kayıp şahısın öldürüldüğü şüphesi üzerine iş makinesi ile arama çalışma başlatıldı

Rize'de 168 gündür kayıp olan şahıs için ihbar üzerine Pazar ilçesinde iş makinesi ile kazı çalışması başlatıldı.

Rize'de 168 gündür kayıp olan şahıs için ihbar üzerine Pazar ilçesinde iş makinesi ile kazı çalışması başlatıldı.

Rize'de geçtiğimiz yıl 6 Ekim'de hastanede yatan eşini ziyaret etmek için kızının Pazar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Dursun Zehir'in (75) olayında bir itirafçının ifadeleri üzerine Kız Kalesi'nin yan kısmındaki kayalık bölgede iş makinesi ile arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmasında Zehir'in öldürülerek gömüldüğü iddiası üzerinde duruluyor. - RİZE

Rize'de kayıp şahısın öldürüldüğü şüphesi üzerine iş makinesi ile arama çalışma başlatıldı
Rize'de kayıp şahısın öldürüldüğü şüphesi üzerine iş makinesi ile arama çalışma başlatıldı
Rize'de kayıp şahısın öldürüldüğü şüphesi üzerine iş makinesi ile arama çalışma başlatıldı
Rize'de kayıp şahısın öldürüldüğü şüphesi üzerine iş makinesi ile arama çalışma başlatıldı
Rize'de kayıp şahısın öldürüldüğü şüphesi üzerine iş makinesi ile arama çalışma başlatıldı
Rize'de kayıp şahısın öldürüldüğü şüphesi üzerine iş makinesi ile arama çalışma başlatıldı
Rize'de kayıp şahısın öldürüldüğü şüphesi üzerine iş makinesi ile arama çalışma başlatıldı
Rize'de kayıp şahısın öldürüldüğü şüphesi üzerine iş makinesi ile arama çalışma başlatıldı

YORUMLAR
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Kız Kalesi, 6 Ekim, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de kayıp şahısın öldürüldüğü şüphesi üzerine iş makinesi ile arama çalışma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de kayıp şahısın öldürüldüğü şüphesi üzerine iş makinesi ile arama çalışma başlatıldı - Son Dakika
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