Rize'de Kazanan Çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor
, Antalyaspor
'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Saadane'nin kafa vuruşu direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 6. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Vedat Muriqi'un uzak kale direğine yaptığı ortada top doğrudan filelerle buluştu. 1-0 26. dakikada topla birlikte süratlenen Vedat Muriç
'in ceza yayının sol tarafından ceza sahasına girer girmez şutunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi. 55. dakikada sağ kanattan Hakan'ın kullandığı köşe atışından savunmadan seken topla ceza yayı üzerinde buluşan Fredy'nin şutu direkten döndü. Dönen topla buluşan Chico'nun vuruşunda Azubuike meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. 65. dakikada savunma arkasına gönderilen topla buluşan Aatif'ın vuruşunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. 68. dakikada Amilton'un ara pası ile sağ kanatta topla buluşan Nazım'ın ortasında ön direkte Mevlüt'ün şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1 80. dakikada sağ kanattan Amilton'ın ortasında penaltı noktasında Mevlüt'ün kafa vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.
KÜNYE
Stat: Çaykur Didi Hakemler: Halis Özkahya
xx, Alparslan Dedeş xx, Hakan Yemişken
xx Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Boldrin xx, Awaziem xx, Moroziuk xx, Saadane xx (Musa dk. 88 ?), Abarhoun xx, Azibuke xx (Samudio dk. 75 x), Umar x (Nakoulma dk. 27 xx), Melnjak xx, Muriç xxx, Aatif xx Yedekler: Cihan, Abdullah, Mustafa, Çınar
, Koray, Mehmet Uslu
, Orhan Teknik Direktör: Okan Buruk
Antalyaspor: Boffin xx, Oliveira xx, da Silva
xx, Riberio xx (Zeki dk. 83 ?), Doğukan xx (Serdar dk. 62 x), Grando xx, Salih xx, Nazım xx, Mevlüt xxx (Drole dk. 90 ?), Hakan xx, Amilton xx Yedekler: Ferhat, Osman Çelik
, Osman Tarık
, Harun, Bahadır, Sergen Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Vedat Muriç (dk. 6) (Çaykur Rizespor), Mevlüt (dk. 68) (Antalyaspor) Sarı kartlar: Saadane, Azubuike (Çaykur Rizespor), Salih (Antalyaspor)
(Kubilay Ateş – Hasan Fehmi
Demir/İHA)