Otomobil sürüye daldı, 13 hayvan telef oldu...O anlar kamerada - Son Dakika

Otomobil sürüye daldı, 13 hayvan telef oldu...O anlar kamerada

17.02.2021 23:07

Otomobil sürüye daldı, 13 hayvan telef oldu.

Otomobil sürüye daldı, 13 hayvan telef oldu...O anlar kamerada

RİZE - Rize'de küçükbaş hayvan sürüsünü fark edemeyen sürücü bir anda aralarına daldı, 13 hayvan telef oldu.

Kaza Ardeşen- Çamlıhemşin yolu üzerinde Astaş Mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz kimliği ve plakası belirlenemeyen bir sürücü gece karanlığında yolda bir anda karşısına çıkan ve otoyolu tamamen trafiğe kapatmış şekilde geçiş yapan çoban ve 100 küçükbaş hayvanın arasına daldı. Kazada 13 küçükbaş hayvan telef olurken sağa sola kaçan küçükbaş hayvanlar ise telef olmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 13 küçükbaş hayvanın telef olduğu kazada çoban ve sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu, kazada yara almadıkları öğrenildi.

Otomobil sürüye daldı, 13 hayvan telef oldu...O anlar kamerada
Otomobil sürüye daldı, 13 hayvan telef oldu...O anlar kamerada
Otomobil sürüye daldı, 13 hayvan telef oldu...O anlar kamerada
Otomobil sürüye daldı, 13 hayvan telef oldu...O anlar kamerada
Otomobil sürüye daldı, 13 hayvan telef oldu...O anlar kamerada
Otomobil sürüye daldı, 13 hayvan telef oldu...O anlar kamerada
Otomobil sürüye daldı, 13 hayvan telef oldu...O anlar kamerada

Çamlıhemşin, Ardeşen, Kaza, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil sürüye daldı, 13 hayvan telef oldu...O anlar kamerada - Son Dakika


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