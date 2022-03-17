Rize'de keçi yavruları iş makinesinin kovasıyla kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Rize'de keçi yavruları iş makinesinin kovasıyla kurtarıldı

17.03.2022 13:20

Rize'de keçi yavruları iş makinesinin kovasıyla kurtarıldıRİZE Rize'de karda mahsur kalan çobanlar ve sürüleri iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.

Rize'de keçi yavruları iş makinesinin kovasıyla kurtarıldı

RİZE Rize'de karda mahsur kalan çobanlar ve sürüleri iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.

Olay, Çayeli ilçesine bağlı Madenköy'de bulunan Isırlık Dağında meydana geldi. Isırlık Dağında 150 keçi ve 30 yavrusuyla karın yolları kapatmasından dolayı mahsur kalan Bayram Kamberoğlu Madenli Belediyesi'nden yardım istedi. Mahsur kalan çobanın ihbarı üzerine yola koyulan Madenli belediyesi ekipleri karla kapanan yolu açarak hayvanlara ulaştı. Hayvanlara ulaşan operatör Sinan şişman soğuktan yorgun düşmüş olan 30 yavru keçiyi, kepçenin kovasına koydu.

Kovaya koyulan yavruların üşümemesi için üstleri örtüyle kapatıldı. Mahsur kalan hayvanlar yaklaşık 2 saatte güvenli bir şekilde mahsur kaldıkları yerden indirildi. Mahsur kalan hayvanların kurtarılması için çalışan kepçe operatörü Sinan Şişman, "Çobanın hayvanlarıyla beraber mahsur kaldığına dair bir ihbar aldık. Mahsur kalan keçileri kurtarmaya gittik. Çok oğlak vardı. Bizde bu soğukta yürüyemezler diye kepçenin kovasına koyduk. Yaklaşık 2 saatte yoğun bir kar yağışıyla aşağıya indik" dedi.

Rize'de keçi yavruları iş makinesinin kovasıyla kurtarıldı
Rize'de keçi yavruları iş makinesinin kovasıyla kurtarıldı
Rize'de keçi yavruları iş makinesinin kovasıyla kurtarıldı

YORUMLAR
500
Ramazan'da yetim, mazlum ve ihtiyaç sahiplerine destek eli Ramazan'da yetim, mazlum ve ihtiyaç sahiplerine destek eli Trakya Üniversiteler Birliği'nin kuruluşunun 10. yılı etkinlikleri Trakya Üniversiteler Birliği'nin kuruluşunun 10. yılı etkinlikleri

Bayram, Çayeli, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rize'de keçi yavruları iş makinesinin kovasıyla kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:22 İstanbul'da tramvayın önüne atlayan kişi ağır yaralandı!
13:11 İBB uyardı! Yarın kar kalınlığı 15 santimetreyi bulacak
12:51 Sürekli boşanma haberleri çıkıyor ama Gülşen ve Ozan Çolakoğlu sarmaş dolaş!
12:49 Siyasete dönme sinyalleri verince gözler özel hayatına çevrildi: Tansu Çiller ve gelini mahkemelik!
12:29 Polislerin şark görev sürelerinde değişiklik yapıldı! İşte il il yeni hizmet süresi
12:21 Bakan Nebati, yatırımcılara seslendi ama sözleri tepki topladı: Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun
12:19 Ugandalı kadın zorla fuhuş yaptırılmak üzere bindirildiği takside son anda kurtarıldı
12:17 Hadise'den alyanslı ilk poz
12:01 Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı
11:55 Savaştan kaçan Ruslar, Antalya'dan konut satın alıyor: 30 daire birden alan var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 13:30:23. #1.12#
SON DAKİKA: Rize'de keçi yavruları iş makinesinin kovasıyla kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement