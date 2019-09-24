Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "Artık kararlılıktan vazgeçmememiz ve bu işin yapılması lazım." dedi.

Metin, Rize Belediyesinde düzenlediği basın toplantısında, kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İlk etabın belediye bloklarından başlayacağını ifade eden Metin, "Yani bizim belediye binamızdan başlayıp Meteler kavşağına kadar alandaki üç belediye bloklarımız ve önündeki özel şahısların binalarıdır. Burası 23 dönümlük bir alan. Buradaki alan yatay bir şekilde değil de denize dikey şekilde 4 blok olacak. Tamamen 23 dönümlük alan yayalaştırılmış alan olacak. Yeşil alanlar da artırılmış olacak." diye konuştu.

Metin, merkez tabandaki dükkan sayılarını azaltmadıklarını belirterek, "Üst katlara çıkınca bürolar içeri çekilerek yükselecek. Dükkanların üzerinde insanlar için teras alanları olacak. Maliyetleri çıkarılıyor. TOKİ hangi maliyetleri üstlenecek? Mal sahiplerine metrekare başına ne söylenecek? Bunların çalışması yapılıyor." dedi.

Belediye bloklarının yenilenmesi konusunda herkesin hemfikir olduğunu vurgulayan Metin, şunları kaydetti:

"Bunların değiştirilmesi lazım. Değiştirilmesini nasıl yapacağız? Oradaki insanları başka yere getirmemiz lazım. Buralar yıkılacak ve yenisi yapılacak. Başka bir yöntem var mı? Yıkmadan yapamayız. Yıkıldıkları noktada biz bunu belki bir etapta değil, iki etapta yıkacağız. Onun için mevcut zemindeki dükkan sahiplerine de yakın bir yerinde prefabrik de olsa bir yıllığına bir yer yapmış olmamız lazım. Burası yıkıldıktan sonra birinci ve bodrum katlar yapılınca tekrar oraya geçebilirler. Bu sefer diğer taraf prefabrik alana geçebilir. Başka bir çözüm göremiyoruz. Artık kararlılıktan vazgeçmememiz ve bu işin yapılması lazım. O an bu andır. Bu işin sekmemesi lazım."

Metin, diğer belediye çalışmalarının ise devam ettiğini sözlerine ekledi.