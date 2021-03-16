Son dakika! Rize'de kentsel dönüşüm çalışmalarında yıkımlar sürüyor - Son Dakika

Son dakika! Rize'de kentsel dönüşüm çalışmalarında yıkımlar sürüyor
16.03.2021 17:43
Gelen son dakika haberine göre Rize'de kentsel dönüşüm çalışmalarında yıkımlar sürüyor Taşıyıcı kolonları kesilen bina bir anda böyle çöktü Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılacak olan belediye bloklarındaki iş yerleri esnaflar tarafından...
Rize'de kentsel dönüşüm çalışmalarında yıkımlar sürüyor
Taşıyıcı kolonları kesilen bina bir anda böyle çöktü
RİZE - Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılacak olan belediye bloklarındaki iş yerleri esnaflar tarafından tahliye edildikten sonra yıkımına devam ediliyor.
Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve Rize ticaretinin önemli bir kısmını içerisinde barındıran 15 yılı aşkın süredir yıkımı konuşulan belediye bloklarının yıkımına başlandı. Taşıyıcı kolonları kesildikten sonra bina kendiliğinden çöktü. Çökme anı ise kameralara yansıdı.
Son Dakika Haciz için gittiği evde öldürülen genç avukatın evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı Elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi Pendik ve Kartal sahilindeki kirliliğin sebebi belli oldu: Deniz salyası Palu davasının kilit ismi Tuncer Ustael, açlık grevine başladı Metrobüste uyuyakalan kadının yardım istediği kişi sapık çıktı: Siz de baya iyiymişsiniz Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu