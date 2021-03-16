Kentsel dönüşüm kapsamındaki belediye bloklarının yıkımı sürüyor - Son Dakika

Kentsel dönüşüm kapsamındaki belediye bloklarının yıkımı sürüyor

16.03.2021 18:15

Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Belediye Blokları'nın yıkımı devam ediyor.

Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Belediye Blokları'nın yıkımı devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde Rize Belediyesi ve TOKİ ortaklığıyla kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, Deniz Caddesi'ndeki Belediye Blokları ve Doktorlar Sitesi'ndeki 23 dönümlük alanda yıkım işleri sürüyor.

Çalışmalar kapsamında, bir binanın yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştirildi. Toz bulutu oluşan yıkım anını, bazı vatandaşların cp telefonlarıyla görüntülemeye çalıştıkları gözlendi.

Rize Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Belediye Blokları'nın tehlikeli durumunun dükkanların tahliye sürecinde daha net ortaya çıktığı belirtildi.

Korozyona uğramış yapıların detayları ise "Faciaya ramak kala kentsel dönüşüm" etiketiyle hazırlanan görüntü paylaşıldı.

Kentte 1970'li yıllarda deniz dolgusu üzerine yapılan, şehrin ticaretinin yüzde 30'unun gerçekleştiği ve korozyon nedeniyle tehlike arz eden blokların yıkılmasının ardından TOKİ tarafından aynı alanda yöre mimarisine uygun konut ve iş yerleri inşa edilecek.

Kentsel dönüşüm kapsamındaki belediye bloklarının yıkımı sürüyor
Kentsel dönüşüm kapsamındaki belediye bloklarının yıkımı sürüyor
Kentsel dönüşüm kapsamındaki belediye bloklarının yıkımı sürüyor
Kentsel dönüşüm kapsamındaki belediye bloklarının yıkımı sürüyor

Rize Belediyesi, geri dönüşüm, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kentsel dönüşüm kapsamındaki belediye bloklarının yıkımı sürüyor - Son Dakika


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