Rize'de Kepçe Operatörü Yeğenine Çarptı, Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Rize'de Kepçe Operatörü Yeğenine Çarptı, Çocuk Hayatını Kaybetti

06.08.2023 19:27

Rize'de özel bir çay fabrikasında kepçe operatörü olarak çalışan A.Ö., manevra yaparken yeğeni G.Ö.'ye çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kazanın ardından amca A.Ö. gözaltına alındı.

Rize'de özel bir çay fabrikasında kepçe operatörü olarak çalışan A.Ö., manevra yaptığı sırada kazara 2 yaşındaki yeğenini ezdi. Talihsiz çocuk ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, amca A.Ö. gözaltına alındı.

FARK ETMEDİĞİ YEĞENİNE ÇARPTI

Kaza, sabah saat 10.30 sıralarında merkeze bağlı Pekmezli Köyü'ndeki özel bir çay fabrikasında meydana geldi. Kepçe operatörü A.Ö. manevra yaptığı esnada, fabrika bahçesinde oynayan ağabeyinin kızı 2 yaşındaki G.Ö.'yü ezdi. Kazada ağır yaralanan çocuk yakınları tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Küçük kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. G.Ö.'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, amca A.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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Rize, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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