Rize'de kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize'de kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift öldü - Son Dakika

Rize'de kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift öldü

6 saat önce

Rize'de karı koca, kestikleri ağacın üzerlerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Rize'de kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift öldü, System.String[]

Rize'de karı koca, kestikleri ağacın üzerlerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Şenyuva köyünde iki kişinin üzerine ağaç devrildiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde, Necati Yılmaz (69) ile eşi Hayriye Yılmaz'ın (61) kestikleri ağacın altında kaldıkları tespit edildi.

Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri vatandaşların da yardımıyla çiftin cesedini sarp ve ağaçlık bölgeden çıkardı.

Yılmaz çiftinin cesetleri, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Çamlıhemşin, Jandarma, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Balina kusmuğu operasyonu! Değeri tamı tamına 2,5 milyon TL
Kastamonu'da yasak olan 20 tırıvırı yakalandı Yaşlı çift, ormanlık alanda feci şekilde can verdi! Ağaç kesmeye çalışıyorlardı Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması

Son Dakika Haberleri
02:18 İznik'te kaçak kazı yapan 15 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
02:06 Polis memuru erkek arkadaşını öldüren kadın intihar etti - Son Dakika
01:57 Polis memuru erkek arkadaşını öldürüp intihar etti - Son Dakika
01:45 Adana'da iki otomobil çarpıştı 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
01:39 Midibüsten düşen muavin, öldü - Son Dakika
23:38 Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 02:22:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'de kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]