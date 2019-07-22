Son Dakika Haberleri: Rize'de kimsesiz çocukların Ofroad heyecanı
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Rize'de kimsesiz çocukların Ofroad heyecanı

1 saat önce

Rizeli offroad tutkunları bu hafta anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Rize'de kimsesiz çocukların Ofroad heyecanı, System.String[]
Rizeli offroad tutkunları bu hafta anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Rize'nin Ardeşen İlçesi Offroad pistinde gerçekleşen etkinliğe Ardeşen Offroad Kulübü, Ebruli Yasam ve Sanat ve Rize Offroad kulübü ev sahipliği yaptı. Düzenlenen etkinlikte Aile Çalısma ve Sosyal Hizmetler Rize İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde kalan çocuklar Offroad pistine getirilerek Offroad sporu hakkında bilgi verildi. Daha sonra offroad heyecanını birebir yaşatmak amacıyla donanımlı araçlarla binen çocuklar günün tadını çıkardı. - RİZE
Ardeşen, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:29 Kaynak: İHA
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