Rize'de kira artışı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rize'de kira artışı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

25.07.2023 01:17

Rize'de kira artışı nedeniyle çıkan kavgada, ev sahibi Mücahit K.'nın bıçakla saldırdığı kiracısının akrabası Halil Ak hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayda ev sahibi gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

RİZE'de kira artışı nedeniyle çıkan kavgada, ev sahibi Mücahit K.'nın (27) bıçakla saldırdığı kiracısının akrabası Halil Ak (26) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

KİRA ARTIŞINI FAZLA BULDU

Olay, akşam saatlerinde Paşakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Ev sahibi Mücahit K., kira artışı yapmak istediği dairesi için kiracısının yeğeni Halil Ak ile buluştu. İddiaya göre kira artışını fazla bulan Ak ve yanındaki arkadaşları Sedat S. (24) ve Miraç B. (25), ev sahibi arasında tartışma çıktı.

Rize'de kira artışı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

BOYNUNDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Kavgaya dönüşen olayda ev sahibi Mücahit K.'nın bıçakla saldırdığı Halil Ak ve 2 arkadaşı, yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, yaralılar ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Boynuna aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Halil Ak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı Sedat S., yoğun bakımda tedaviye alınırken, Miraç B.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Rize'de kira artışı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Rize'de kira artışı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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Halil Ak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de kira artışı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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