Rize'de Kiracı-Ev Sahibi Anlaşmazlığından Kaynaklanan Kavga Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Rize'de Kiracı-Ev Sahibi Anlaşmazlığından Kaynaklanan Kavga Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

06.08.2023 21:38

Rize'de bir kiracı ile ev sahibi arasında çıkan anlaşmazlık sonucu çıkan kavgada, ev sahibi tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan diğer kişi ise 14 günlük yaşam mücadelesini kaybederek ölmüştür. Olayın ardından şüpheli tutuklanmıştır.

RİZE'de kiracı ile ev sahibi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Ev sahibi Mücahit Kazancı (29) tarafından bıçaklanan Hali İbrahim Ak'ın (26) ardından, olayda yine bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Sedat Semavi Sarı (24) da tedavi gördüğü hastanede 14 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

KİRA ARTIŞI İSTEĞİ YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, 24 Temmuz'da Paşakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Mücahit Kazancı, kira artışı yapmak istediği dairesi için kiracısının yeğeni Halil Ak ile buluştu. İddiaya göre kira artışını fazla bulan Ak, yanındaki arkadaşları Sedat Semavi Sarı ve Miraç B. (25) ile ev sahibi Kazancı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mücahit Kazancı'nın bıçakla saldırdığı Halil Ak ve 2 arkadaşı, yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, yaralılar ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Boynundan bıçaklanan Halil Ak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Sedat Semavi Sarı, yoğun bakımda tedaviye alınırken, Miraç B. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Rize'de Kiracı-Ev Sahibi Anlaşmazlığından Kaynaklanan Kavga Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

OLAY SONRASI YAŞANANLAR KAMERADA

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Mücahit Kazancı adliyeye sevk edilip tutuklanırken, olay sonrasına ait görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki binadan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntüde; boğazından yaralanıp, yere düşen Halik Ak'a diğer yaralı 2 arkadaşının müdahalesi, elinde bıçakla sokak ortasında duran şüpheliyi de polislerin yakaladığı anlar yer aldı. Cinayet şüphelisi ev sahibi Kazancı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Rize'de Kiracı-Ev Sahibi Anlaşmazlığından Kaynaklanan Kavga Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

14 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ev sahibi Kazancı'nın bıçak darbeleriyle sırtından, göğsünden ve kolundan ağır yaralanan Sedat Semavi Sarı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sarı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 14 günlük yaşam mücadelesini kaybederken, kiracı ev sahibi anlaşmazlığında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaynak: DHA
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İbrahim Ak, Halil Ak, kiracı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de Kiracı-Ev Sahibi Anlaşmazlığından Kaynaklanan Kavga Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de Kiracı-Ev Sahibi Anlaşmazlığından Kaynaklanan Kavga Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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