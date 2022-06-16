Rize'de kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı - Son Dakika
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Rize'de kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı

16.06.2022 15:13

Rize'de kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı Rize'nin Pazar ilçesinde kırmızı ışıkta geçen aracın sürücüsünün neden olduğu trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Rize'de kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesinde kırmızı ışıkta geçen aracın sürücüsünün neden olduğu trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Pazar ilçesi Karadeniz Sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize'den Hopa istikametine gitmekte olan 07 APC 334 plakalı aracın sürücüsü Pazar ilçesi Karadeniz Sahil yolundaki ışıklardan kırmızı ışıkta geçti. Kırmızı ışıkta geçen araç Murat Demir'in kullandığı 36 AAT 115 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Arap sürücünün kullandığı araç takla attı. Meydana gelen kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan aracın içinde bulunan 5 kişilik Arap ailesi hiçbir yara almadan kurtulurken, Murat Demir'in kullandığı araçta bulunan Tuğba Acar, Bulut Tan Acar ve Melahat Demir yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulans ile Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kırmızı ışıkta geçen aracın çarptığı sürücü Murat Demir, "Yeşil ışık yanınca hareket haline geçtim. Yabancı uyruklu araç sahibi hiç kırmızı ışıkta frene basmadan direkt bana çarptı. Aracımda bulunan annem, kız kardeşim ve yeğenim yaralandı" dedi.

Rize'de kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı
Rize'de kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı
Rize'de kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı
Rize'de kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı
Rize'de kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı - Son Dakika
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