Son Dakika Haberleri: Rize'de Kış

Rize'de Kış

17 dakika önce

Rize'de kar yağışı nedeniyle 42 köye ulaşım sağlanamıyor.

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Rize'de kar yağışı nedeniyle 42 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Ardeşen'de 4, İkizdere'de 25, Çayeli'nde 1, Fındıklı'da 2, Güneysu'da 8 Pazar ve Hemşin'de birer olmak üzere, 42 köy yolu ulaşıma kapandı. Söz konusu alanda 684 kilometre yolun açılması için İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 29 personel, 25 iş makinesiyle bin 200 kilometrelik yol ağının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri ise Rize-Erzurum kara yolunun Ovit Tüneli bölgesinde yolda buzlanma yaşanmaması için açık tuzlama çalışması yürütüyor.

Öte yandan, İkizdere ve Çamlıhemşin'de toplam 14 köyde kış aylarında kimse yaşamadığı için çalışmaların ilkbaharda gerçekleştirileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:20 Kaynak: AA

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