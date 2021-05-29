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RİZE'DE KISITLAMADA AŞI MESAİSİ SÜRÜYOR - Son Dakika

RİZE'DE KISITLAMADA AŞI MESAİSİ SÜRÜYOR

29.05.2021 14:39

RİZE'de aşı ekipleri, kısıtlama günlerinde de aşılama çalışmalarını sürdürdü.

RİZE'de aşı ekipleri, kısıtlama günlerinde de aşılama çalışmalarını sürdürdü. 147 bin 715 doz aşının yapıldığı kentte ekipler, evinde ziyaret ettiği Melahat Ketancı'ya (81) ilk doz aşısını yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama günlerinde de aşı mesailerine devam ediyor. Randevularını alıp hastaneye gelemeyen yaşlı vatandaşları evlerinde aşılayan ekipler, tereddüt yaşayanları da ikna etmeye çalışıyor. Köy ve mahallelere giden ekiplerin yaptığı aşılarla birlikte kentte bugüne kadar toplam 147 bin 715 doz aşı yapıldı. Ekipler, merkeze bağlı Salarha beldesi, Kasarcılar Mahallesi'ne giderek, ailesinin talebi üzerine Melahat Ketancı'ya evinin bahçesinde ilk doz aşısını yaptı.

Melahat Ketancı ekibe teşekkür ederek, Buraya kadar gelip aşımı yaptılar. Önceden böyle şeyler görmek mümkün müydü Şu hastalık ortadan kalkar da herkes mutlu huzurlu yaşar dedi.

'GÜNDE 100-150 KİLOMETRE YOL GİDİYORUZ'

Kısıtlama günlerinde de aşı çalışmalarının devam ettiğini söyleyen sağlık görevlisi Recep Pamuk, Günlük 100-150 kilometre yol gidiyoruz. Bugün de Melahat Teyzemizin aşısını yaptık. Randevusunu alan vatandaşlarımızın aşı çalışmalarına devam ediyoruz. Vatandaşlardan bu hastalığın yayılmasını önlemek için kurallara uymalarını istiyoruz diye konuştu.

RİZE'DE KISITLAMADA AŞI MESAİSİ SÜRÜYOR
RİZE'DE KISITLAMADA AŞI MESAİSİ SÜRÜYOR
RİZE'DE KISITLAMADA AŞI MESAİSİ SÜRÜYOR
RİZE'DE KISITLAMADA AŞI MESAİSİ SÜRÜYOR

İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık RİZE'DE KISITLAMADA AŞI MESAİSİ SÜRÜYOR - Son Dakika


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