Rize'de Kivi Üretimi Düşüyor

RİZE (İHA) – Rize Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Sabit Karaca, Rize'de yaklaşık 15 yıl önce çaya alternatif ürün olarak tarımına başlanan kivi üretiminin ilgisizlik nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

RİZE (İHA) – Rize Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Sabit Karaca, Rize'de yaklaşık 15 yıl önce çaya alternatif ürün olarak tarımına başlanan kivi üretiminin ilgisizlik nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu dile getirdi.



"Eğer siyasilerimiz kivi üreticisine destek vermezse 3-5 yıl içerisinde Rize'de üreticiler kivi ağaçlarını sökecek" diyen Karaca "Rize'nin engebeli bir arazisi var. Vatandaşımız arazilerine çay dikerek her yeri çay bahçesi etmiş. Kiviyi de çay tarlasının üzerine ekmiş. Bu nedenle kivi için destek alamıyor. Kivi devlet tarafından desteklenmediği için vatandaşımız kivilerini sökmeye başladı. Geçen yıl Rize' de kivi üretimi 4 bin ton iken bu yıl rekolte 2 bin tona düştü. Üretici ürettiği kiviyi satamadığı için kivi ile uğraşmak istemiyor" dedi.



Türkiye'nin en aromalı kivisinin Rize' de yetiştiğini dile getiren Karaca, "Siyasilerimiz ilimizdeki iş adamlarına destek vermeli. Kividen reçel, meyve suyu yapılması için destek verilmeli. Kivi için acilen lazım olan soğuk hava deposu bir an önce hayata geçmeli" diye konuştu.



Geçen yıl 4 bin ton kivi üretimi yapıldığını ifade eden başkan Karaca, "Geçen yıldan bu güne eğer kivi rekoltesi yarı yarıya düşüyorsa, 1-2 yıl içerisinde kivi üretimi ilimizden tamamen yok olabilir. Bu günden itibaren acil kivi için acil önlemler alınmalıdır. Biran önce soğuk hava deposu yapılmalı, kivi üreticisine devlet desteği verilmeli ve kivi için iş adamları desteklenip reçel ve meyve suyu fabrikası kurulmalıdır" şeklinde konuştu. - RİZE

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Uludağ'a Çıkmak İçin Teleferiği Tercih Eden Tatilciler Uzun Kuyruklar Oluşturdu

Diyarbakır'da Sokak Ortasında Sapık Dehşeti

Ocak Ayında Açlık Sınırı 2 Bin Lirayı Geçti

Altın Fiyatları Son 9 Ayın Zirvesinde! Çeyrek Altın 360 Liradan Satılıyor