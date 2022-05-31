Rize'de kızının ölümüne neden olduğu öne sürülen annenin yargılamasına devam edildi - Son Dakika
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Rize'de kızının ölümüne neden olduğu öne sürülen annenin yargılamasına devam edildi

31.05.2022 14:01
Rize'de kızının ölümüne neden olduğu öne sürülen annenin yargılamasına devam edildi

Rize'de 4 yaşındaki kızını apartmanın 6. katından atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen Emine Havuz'un yargılanması sürdürüldü.

Rize'de 4 yaşındaki kızını apartmanın 6. katından atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen Emine Havuz'un yargılanması sürdürüldü.

Rize Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 12 Kasım 2019'da merkez Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki apartmanın 6. katından 4 yaşındaki kızı Fatma Nur'u atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Emine Havuz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Hakkında, "Altsoya karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılan Havuz, savunmasında suçlamayı reddetti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan talep edilen raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Kaynak: AA

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Kasım, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de kızının ölümüne neden olduğu öne sürülen annenin yargılamasına devam edildi - Son Dakika


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