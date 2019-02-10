Rize'de Kolonları Çatlayan Bina Boşaltılıyor (1)
8 dakika önce
Rize'de Yeniköy Mahallesi'nde 7 katlı ve 21 daireli bir bina, yıkılma riskine karşı tahliye ediliyor.
Rize
'de Yeniköy Mahallesi
'nde 7 katlı ve 21 daireli bir bina, yıkılma riskine karşı tahliye ediliyor. Taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluştuğu belirtilen bina polis gözetiminde boşaltılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:24 Kaynak: DHA
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