Son Dakika Haberleri: Rize'de Kolonları Çatlayan Bina Boşaltılıyor (1)

Rize'de Kolonları Çatlayan Bina Boşaltılıyor (1)

8 dakika önce

Rize'de Yeniköy Mahallesi'nde 7 katlı ve 21 daireli bir bina, yıkılma riskine karşı tahliye ediliyor.

Rize'de Kolonları Çatlayan Bina Boşaltılıyor (1), System.String[]
Rize'de Yeniköy Mahallesi'nde 7 katlı ve 21 daireli bir bina, yıkılma riskine karşı tahliye ediliyor. Taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluştuğu belirtilen bina polis gözetiminde boşaltılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:24 Kaynak: DHA

Polis, Yeniköy Mahallesi, Rize, Güncel
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