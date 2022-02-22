Rize'de kontrolden çıkan araç 50 metre yükseklikten aşağıya uçtu - Son Dakika
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Rize'de kontrolden çıkan araç 50 metre yükseklikten aşağıya uçtu

22.02.2022 16:07

Rize'de kontrolden çıkan araç 50 metre yükseklikten aşağıya uçtuRİZE Rize'nin Çayeli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil 50 metre yükseklikten aşağıya uçtu.

Rize'de kontrolden çıkan araç 50 metre yükseklikten aşağıya uçtu

RİZE Rize'nin Çayeli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil 50 metre yükseklikten aşağıya uçtu. Kazada araçta bulunan çift yaralandı.

Kaza, Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde meydana geldi. İsmail Şimşek idaresindeki 53 EF 423 plakalı araç kontrolden çıkarak 50 metre yükseklikten aşağıya uçtu. Kazada sürücü İsmail Şimşek ve yanında bulunan eşi Hatice Şimşek yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İsmail ve Hatice Şimşek hastaneye kaldırıldı. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Rize'de kontrolden çıkan araç 50 metre yükseklikten aşağıya uçtu
Rize'de kontrolden çıkan araç 50 metre yükseklikten aşağıya uçtu
Rize'de kontrolden çıkan araç 50 metre yükseklikten aşağıya uçtu
Rize'de kontrolden çıkan araç 50 metre yükseklikten aşağıya uçtu
Rize'de kontrolden çıkan araç 50 metre yükseklikten aşağıya uçtu
Rize'de kontrolden çıkan araç 50 metre yükseklikten aşağıya uçtu
Rize'de kontrolden çıkan araç 50 metre yükseklikten aşağıya uçtu
Rize'de kontrolden çıkan araç 50 metre yükseklikten aşağıya uçtu
Rize'de kontrolden çıkan araç 50 metre yükseklikten aşağıya uçtu

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Otomobil, Tragger, Çayeli, Rize, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de kontrolden çıkan araç 50 metre yükseklikten aşağıya uçtu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de kontrolden çıkan araç 50 metre yükseklikten aşağıya uçtu - Son Dakika
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