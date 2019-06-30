Rize'de köpek yavrusunu dereye atan temizlik işçisine soruşturma
1 saat önce
Rize'nin Kalkandere ilçesinde, köpek yavrusunu faraşa koyarak demir bariyerler üzerinden dereye fırlatan belediye temizlik personeli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Rize
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:03 Kaynak: AA
'nin Kalkandere
ilçesinde, köpek yavrusunu faraşa koyarak demir bariyerler üzerinden dereye fırlatan belediye temizlik personeli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım
, gazetecilere yaptığı açıklamada, internete düşen ve bilgileri dışında gelişen üzücü olaydan ötürü belediye adına herkesten özür dilediğini belirtti.
Olaya ilişkin temizlik görevlisinin ifadesi alınarak hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca hukuki sürecin işletildiğini ifade eden Yıldırım, "Ayrıca ilgili kişi hakkında idari soruşturma süreci de başlatılmıştır. Gereken cezayı kendisine vereceğim, cezasız kalmayacak." dedi.
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