Son Dakika Haberleri: Rize'de Korkutan Yangın

Rize'de Korkutan Yangın

15 dakika önce

Rize'de Korkutan YangınRİZE - Rize merkez Piriçelebi Mahallesi, PTT binası arkasında bir binanın 2. Katında çıkan yangına, Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahalede bulundu.

Rize'de Korkutan Yangın

RİZE - Rize merkez Piriçelebi Mahallesi, PTT binası arkasında bir binanın 2. Katında çıkan yangına, Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahalede bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Sabah saatlerinde Ririçelebi mahallesi Müze 1 Apartmanının 2. Katında Abdullah Delibalta'ya ait evde, Delibalta'nın otizmli olduğu öğrenilen çocuğunun elektrikli sobayı devrilmesi sonucu yangın çıktı. Dumanları yükseldiğini gören vatandaşlar Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
Dar sokakta bulunan eve zor şartlar altında kısa sürede ulaşım sağlayarak olay yeri güvenliğinin alınmasıyla müdahale eden ekipler yangını daha çok büyümeden kontrol altına alarak ev içerisinde soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.
Çıkan yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:54 Kaynak: İHA

Rize Belediyesi, İtfaiye, Rize, 3. Sayfa
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