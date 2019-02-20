Son Dakika Haberleri: Rize'de Korkutan Yangın

Rize'de Korkutan Yangın

1 saat önce

Rize'de bir binanın 2. katında çıkan yangın büyük paniğe yola açtı.

Rize'de bir binanın 2. katında çıkan yangın büyük paniğe yola açtı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ririçelebi Mahallesi Müze 1 Apartmanının 2. katında Abdullah Delibalta'ya ait evde, Delibalta'nın otizmli olduğu öğrenilen çocuğunun elektrikli sobayı devirmesi sonucu yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Dar sokakta bulunan eve zor şartlar altında kısa sürede ulaşım sağlayarak olay yeri güvenliğini alan ekipler, alevleri söndürdü.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:26 Kaynak: İHA

Sabah, Rize, Güncel
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