- Rize'de Korona virüs ile mücadelede kurallara uymayan 3 polis memuruna ceza - Son Dakika

- Rize'de Korona virüs ile mücadelede kurallara uymayan 3 polis memuruna ceza

08.12.2020 16:38

- Rize'de Korona virüs ile mücadelede kurallara uymayan 3 polis memuruna ceza Tüm Türkiye'de olduğu gibi Rize'de de Korona virüs ile mücadele için uygulanan tedbirler kapsamında kapalı olan bir kafeteryada oturduğu tespit edilen 3 polis memuruna sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı...

- Rize'de Korona virüs ile mücadelede kurallara uymayan 3 polis memuruna ceza

RİZE - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Rize'de de Korona virüs ile mücadele için uygulanan tedbirler kapsamında kapalı olan bir kafeteryada oturduğu tespit edilen 3 polis memuruna sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı için cezai işlem uygulandı.

Olay Rize'de Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında kapalı olan bir kafede gerçekleşti. Denetimlerin yapıldığı sırada yetkililer 3 polisin içeriye müşteri alınmaması gereken bir kafeteryada maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. Yürütülen çalışma neticesinde 3 polise Rize Valisi Kemal Çeber'in talimatı ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 'Emre aykırı davranış' başlıklı 32. maddesinde yer alan 'Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket' nedeniyle kişi başı 392'şer lira olmak üzere toplam da bin 176 lira ceza kesildi. Kesilen cezanın talimatını veren Rize Valisi Kemal Çeber bu cezayı kendisi ödeyerek herkesi kurallara uyma noktasında uyardı.

Öte yandan Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Rize'de mücadeleye başlandığı günden bugüne 373 kişi izolasyon kurallarını ihlal ederken, ihlal edenlerin çoğunluğu Valilik tarafından belirlenen yurtlarda zorunlu izolasyona tabi tutularak haklarında idari işlem de başlatıldı. Dönem içerisinde Rize'de toplamda denetlenen 23 bin 662 iş yeri arasından 77 iş yerine idari para cezası uygulandı.

33 bin 50 kişi uyarıldı, 989 kişi hakkında işlem başlatıldı

Korona virüs pandemisi ile mücadele döneminde ayrıca Rize'de İl Emniyet Müdürlüğü bölgesinde 33 bin 50 kişi kurallar kapsamında uyarılırken, 20 yaş altı 173, 65 yaş üstü ise 179 kişi hakkında işlem başlatılırken, jandarma bölgesinde ise toplamda 637 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

- Rize'de Korona virüs ile mücadelede kurallara uymayan 3 polis memuruna ceza
- Rize'de Korona virüs ile mücadelede kurallara uymayan 3 polis memuruna ceza
- Rize'de Korona virüs ile mücadelede kurallara uymayan 3 polis memuruna ceza
- Rize'de Korona virüs ile mücadelede kurallara uymayan 3 polis memuruna ceza
- Rize'de Korona virüs ile mücadelede kurallara uymayan 3 polis memuruna ceza

Koronavirüs, Türkiye, Polis, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Rize'de Korona virüs ile mücadelede kurallara uymayan 3 polis memuruna ceza - Son Dakika


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