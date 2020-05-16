Rize'de korona virüsle mücadeleye drone desteği - Son Dakika

Rize'de korona virüsle mücadeleye drone desteği

RİZE - Rize'de korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan denetimlere dronlar da eklendi. Sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar dronlar tarafından tespit edilerek kolluk kuvvetleri o bölgeye gönderiliyor.

Rize'de maskesiz sokağa çıkma yasağının getirilmesi ile birlikte yapılan denetimlerde sıklaştırıldı. Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri üzerinde kolluk kuvvetleri ve belediye zabıtası eşliğinde yaya devriyelerin yanı sıra dronlarla birlikte maske ve sosyal mesafe denetimini yapılıyor. Dronlar eşliğinde havadan görüntülenen şehir merkezinde hangi alanlarda sosyal mesafenin ihlal edildiği tespit edilerek kolluk kuvvetleri o bölgeye kaydırılıyor. İl Pandemi kurulu tarafından maske takılmasının zorunlu ve sosyal mesafenin ihlalinin cezalandırılacağını ilişkin yeni tabelalarda şehir merkezinin farklı noktalarına yerleştirildi.