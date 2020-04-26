Rize'de koronavirüs tedavisi gören 122 kişi sağlığına kavuştu - Son Dakika

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle toplam iyileşen hasta sayısının 122 olduğunu bildirdi.



Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında alınan tedbirler ve vatandaşların gösterdiği hassasiyet sayesinde tüm verilerin iyiye gittiğini belirterek, bir süre daha tedbiri elden bırakmamak gerektiğini vurguladı.

Vaka sayılarına değinen Avcı, Kovid-19 hastalığına yakalanan kişi sayısının 184, vefat eden hasta sayısının 8, yoğun bakım hasta sayısının 7, son günlük test sayısının 71 olduğunu, tespit edilen yeni vaka bulunmadığını kaydetti.

Avcı, toplam iyileşen hasta sayısının 122 olduğuna dikkati çekerek, "Tüm sağlık çalışanlarımıza fedakarca çalışmaları için hemşehrilerimiz adına yürekten teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.