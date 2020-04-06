Rize'de koronavirüs tedavisi gören 57 kişi taburcu edildi - Son Dakika

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Rize'de koronavirüs tedavisi gören 57 kişi taburcu edildi
6 saat önce
Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi görenlerden 57 kişi taburcu edildi.
Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi görenlerden 57 kişi taburcu edildi.
Kovid-19 nedeniyle kentteki hastanelerde tedavi gören 117 kişiden 57'sinin taburcu edildiği öğrenildi.
Kalan 60 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:52 Kaynak: AA
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