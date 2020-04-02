Rize'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Rize Sağlık Müdürü Doktor Mustafa Tepe, Rize dışından gelen yaklaşık 4 bin kişinin tedbir amacı ile evde izolasyon takibinin yapıldığını bildirdi.

Tepe, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı il genelinde teyakkuz halinde olduklarını belirtti.



Kovid-19'un yayılma ve bulaşma riskini en aza indirmek için herkesin kendisini gönüllü olarak evlerinde izole etmesinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Tepe, "Tek bir vatandaşımızın hayatı, geride kalan herkesin keyfinden daha kıymetlidir." ifadesini kullandı.

Vatandaşların yapılan uyarı ve çağrıları dikkate alması gerektiğini kaydeden Tepe, virüsün çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkeste görülebileceğini, bu nedenle anne babaların kendi sağlıkları kadar çocuklarının da sağlığı için mutlaka evde kalmaları gerektiğine dikkati çekti.

Tepe, hiç kimsenin yaşı, gençliği, sosyal ve ekonomik durumu ile herhangi bir sebebi gerekçe göstererek rehavete kapılmaya, tedbirsiz davranmaya, başkalarının sağlığını tehlikeye atmaya hakkı olmadığını vurgulayarak, "Hastalığa bağlı olarak ilimizde de vakalar mevcuttur. Hastanelerimizde tedavileri sürüyor. Mevsim şartlarına bağlı olarak güzel ve güneşli günlerin albenisine kapılıp dışarı çıkılmaması en büyük temennimizdir." ifadesini kullandı.

Kendirli Beldesi ile beldeye komşu 4 köyün karantinaya alınmasının virüsün yayılma riskini en aza indirmek için kontrol amaçlı olduğuna işaret eden Tepe, şunları kaydetti:

"Ayrıca kentin ana giriş noktaları Alipaşa, Fındıklı, İkizdere ve İyidere ilçelerinde oluşturulan kontrol noktalarında uygulamanın başladığı günden bu yana yaklaşık 4 bin kişi 14 gün ev izolasyonuna tabi tutulmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan, gönüllü öğretmen ve din görevlilerinin görev aldığı iletişim birimi bu kişileri her gün arayarak herhangi bir şikayetleri olup olmadıkları tespit edilmektedir."

Yeni izolasyon önlemlerinin devreye girmeye devam edeceğinin altını çizen Tepe, alınan önlemlere vatandaşların muhakkak uymasını istedi.