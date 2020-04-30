Rize'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında köylere maske dağıtımının devam ettiği bildirildi.

İl Genel Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında, pazar yerleri ve marketler gibi toplu halde bulunulan tüm alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesiyle Valilik ve İl Genel Meclisi Başkanlığınca maske temini ve dağıtımına hız verildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, her köyün ihtiyacına göre hazırlanan paketlerin köy muhtarlarına teslim edildiğini kaydetti.

Türüt, yaşanılan bu zor günlerin üstesinden birlik ve beraberlik içinde gelineceğini vurgulayarak, şunları aktardı:

"Bu anlamda merkezdeki 60 köyümüz için tedarik ettiğimiz maskeleri bugün muhtarlarımıza teslim ettik. İlçelere ulaştırılmak üzere gerekli miktarda maske, kaymakamlıklarımıza gönderilmiştir. Rizelilerin hizmetindeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' sloganıyla bizzat başlattığı milli dayanışma ruhu ile bizim bu salgını en kısa sürede aşacağımızdan ve yakın zamanda yine güzel günlere kavuşacağımızdan hiçbir şüphem yok."