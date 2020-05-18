Rize'de, koronavirüs tedbirlerine uymayan 649 kişi ve 41 işletmeciye ceza - Son Dakika

RİZE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymayan 649 kişi ve 41 işletmeciye para cezası uygulandı.

Kentte koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında denetimler sürdürülüyor. İl merkezi ve ilçelerin ana caddelerinde yapılan denetimlerde, sosyal mesafeye uymayan ve sokağa maskesiz çıkanlar tespit edildi. Tedbirlere uymadığı belirlenen 649 kişi ve 41 işletmeciye idari para cezası kesildi.

Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kurallara uymayanlara ceza yazıldığını belirterek, "Gece gündüz ekiplerimiz 'Covid-19' tedbirleri kapsamında denetimler yapıyor. Verilen kararlara uygun hareket etmeyenler öncelikle uyarılıyor sonra cezai işlem yapılıyor. Rize'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 65 yaş üstü 170 kişiye, 20 yaş altı 135 kişiye ve sosyal mesafeye uymayan 344 kişiye toplam 649 vatandaşımıza bugüne kadar işlem yapmak zorunda kaldık. Bunun dışında 'İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararlarına muhalefet etmek'ten 41 işletmeye de işlem uyguladık" dedi.

Genellikle sosyal mesafe kuralının ihlal edildiğini belirten Gökduman, "65 yaş üstü evde sıkılan vatandaşların da dışarı çıktığı ihbarları geliyor. Bu kişileri de uyararak kendi aracımız ile evlerine bırakıyoruz. Biz bu konuda denetimlerimizi sürekli sürdürüyoruz. Gerekli hallerde ise cezai işlemlere başvuruyoruz. Genel olarak Rize'de kurallara uyulduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.