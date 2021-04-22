Rize'de Kovid-19 aşısında randevulu sisteme geçildi - Son Dakika

Rize'de Kovid-19 aşısında randevulu sisteme geçildi

22.04.2021 16:57
Rize'de Kovid-19 aşısında randevulu sisteme geçildi, System.String[]

Rize'de Kovid-19 aşısında randevulu sisteme geçildiği bildirildi.

Rize'de Kovid-19 aşısında randevulu sisteme geçildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki sağlık tesislerinde uygulamakta olan Kovid-19 aşı uygulamasında Sağlık Bakanlığı'nın talimatları gereği randevulu hizmete geçildiği belirtildi.

Kovid-19 ile mücadele sürecinde 55 yaş ve üzeri vatandaşlar ile bakanlıkça aşı hakkı tanımlanan diğer vatandaşların aşılama sürecine devam edildiği ifade edilen açıklamada, "Aşı hakkı bulunan vatandaşların hem Sinovac (Çin) hem de Biontech (Almanya) aşısı için randevularını Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS web, MHRS mobil), e-Nabız üzerinden veya 182 numaralı hat üzerinden randevularını oluşturabilir." denildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize'de Kovid-19 aşısında randevulu sisteme geçildi - Son Dakika


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