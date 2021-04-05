Rize'de Kovid-19 kurallarına uymayan 109 kişiye289 bin 589 lira idari ceza verildi - Son Dakika

Rize'de son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymayan 109 kişiye toplam 289 bin 589 lira para cezası uygulandı.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde ilgili tüm kurumlar tarafından görevlendirilen denetim ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda 28 Mart ve 4 Nisan tarihleri arasında uygulanan denetimlerde, 3 işletmeye 5 bin 189, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 31 kişiye 59 bin 400, karantina kurallarına uymayan 5 kişiye 15 bin 750, sokak kısıtlamasına uymayan 70 kişiye ise 209 bin 250 lira idari ceza uygulandığı kaydedildi.