Rize'de Kovid-19 kurallarına uymayan 15 kişiye 45 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymayan 15 kişiye toplam 45 bin lira para cezası uygulandı.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde ilgili tüm kurumlar tarafından görevlendirilen denetim ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda 150 ekip ve 441 personel tarafından 16-22 Ağustos'ta gerçekleştirilen denetimlerde, 969 iş yeri ile 2 bin 962 kişinin kontrol edildiği ve 321 kişinin uyarıldığı ve karantina kurallarına uymayan 15 kişiye 45 bin lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Kentte, izolasyon şartlarını ihlal ettiği tespit edilen 24 kişinin de ücretleri kendilerinden tahsil edilmek suretiyle belirli otellerde karantinaya alındığı bildirildi.