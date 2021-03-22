Rize'de Kovid-19 kurallarına uymayan 162 kişiye 293 bin 850 lira idari ceza verildi - Son Dakika

Rize'de son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymayan 162 kişiye toplamda 293 bin 850 lira para cezası uygulandı.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde ilgili tüm kurumlar tarafından görevlendirilen denetim ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda 15- 22 Mart tarihleri arasında uygulanan denetimlerde, 6 işletmeye 18 bin 900, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasına, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 69 kişiye 118 bin 350, karantina kurallarına uymayan 2 kişiye 6 bin 300, sokak kısıtlamasına uymayan 85 kişiye 150 bin 300 lira idari ceza uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, salgın riskinin azaltılması için vatandaşların kurallara uyması istendi.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Haftalık Tematik Denetim Genelgesi" kapsamında iş yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçlarında denetimlerin devam ettiği kaydedildi.