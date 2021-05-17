Rize'de Kovid-19 kurallarına uymayan 194 kişiye 318 bin 500 lira ceza - Son Dakika

Rize'de son bir haftada yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymayan 194 kişiye toplam 318 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde ilgili tüm kurumlar tarafından görevlendirilen denetim ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda 10-16 Mayıs'ta uygulanan denetimlerde, 12 işletme sahibine 24 bin 300, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 22 kişiye 19 bin 800, karantina kurallarına uymayan1 kişiye 3 bin 150, sokak kısıtlamasına uymayan 171 kişiye ise 271 bin 250 lira idari ceza uygulandığı, karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 4 kişinin ise Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirildiği kaydedildi.