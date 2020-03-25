Rize'de Kovid-19 psikososyal destek hattı - Son Dakika

Rize'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında psikososyal destek birimi kuruldu.

Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Ruh Sağlığı Birimince vatandaşların, koronavirüs nedeniyle oluşabilecek stres, korku, kaygı gibi durumlarla baş edebilme becerilerini geliştirmek için psikososyal destek birimi kurulduğu belirtildi.

Biriminin mesai saatleri içinde 0464 213 0327 telefon hattın üzerinden 2002/2042/2046/2329 dahili numaralarından hizmet vereceği ifade edilen açıklamada, vatandaşların, uzman psikolog ve sosyal çalışanlardan danışmanlık hizmeti alabileceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sağlık İl Müdürü Mustafa Tepe, koronavirüsün insanların ruhsal sağlığını da etkilediğine işaret etti.

Pandemi olarak nitelendirilen bu salgınla mücadelede herkese görev düştüğünü vurgulayan Tepe, bu kapsamda kurulan psikososyal destek biriminde uzman psikolog ve sosyal personelden oluşan 6 kişilik ekibin görevlendirildiğini ifade etti.

Tepe, şunları kaydetti:

"Virüsten etkilenen hasta, hasta yakını veya diğer vatandaşlarımızın bir telefon kadar yakınında olan bu hatta, psikolojik ilk yardım, psikolojik dayanıklılık, kaygı yönetimi, baş etme becerileri, süreç içerisinde ortaya çıkan psikolojik tepkiler, stresle başa çıkma yolları, izolasyon sürecinde sosyal yaşam, ileri yaştaki yakınlara yardımcı olma çabası, süreç içerisinde çocuklara yaklaşım konularında danışmanlık hizmeti verilecektir."