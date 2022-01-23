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Rize'de Kovid-19 tedavisi sırasında bebeği sezaryenle alınan kadın öldü - Son Dakika

Rize'de Kovid-19 tedavisi sırasında bebeği sezaryenle alınan kadın öldü

23.01.2022 12:43
Rize'de Kovid-19 tedavisi sırasında bebeği sezaryenle alınan kadın öldü

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede durumunun ağırlaşması üzerine bebeği sezaryenle alınan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti.

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede durumunun ağırlaşması üzerine bebeği sezaryenle alınan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaklaşık bir ay önce Kovid-19'a yakalanan 27 yaşındaki Neriman Kösem, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

8 aylık hamile Kösem'in durumunun ağırlaşması üzerine kız olduğu öğrenilen bebeği sezaryenle alındı.

Tedavisine devam edilen Kösem, bebeğini dünyaya getirdikten 9 gün sonra hayatını kaybetti.

3 yaşında oğlu olan Kösem'in cenazesi, merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kösem'in "İpek" adı verilen bebeği ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Araştırma, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize'de Kovid-19 tedavisi sırasında bebeği sezaryenle alınan kadın öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de Kovid-19 tedavisi sırasında bebeği sezaryenle alınan kadın öldü - Son Dakika
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