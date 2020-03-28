Rize'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Rize'de İl İdare Kurulu ve İl Pandemi Kurulu toplantıları gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Kemal Çeber başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir dizi tedbir alınmasına ve bu tedbirlerin sıkı bir şekilde kontrol edilmesine karar verildiği belirtildi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vaka sayısında artışlar yaşandığı anımsatılan açıklamada, bu virüsün en temel özelliğinin fiziksel temas, hava yolu ve benzeri yollarla çok hızlı şekilde bulaşması olduğu aktarıldı.

Salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili olarak ek tedbirlerin alınması zaruriyeti oluşmuştur."

Açıklamada, kente gelen yolcuların il girişlerinde sağlık kontrollerinin yapılacağına işaret edilerek, karantinayı gerektiren süreçlere ilişkin bilgi verildi.

İl ve ilçe merkezine yapılan dolmuş seferlerinin ilgili kooperatiflerce zaruret sefer sayısına indirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili genelge hükümlerine uyulmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, il merkezindeki Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde araç park yasağı uygulanacağı belirtilerek, "evde kal" kampanyası çerçevesinde cadde boyunca yoğunluğu azaltıcı anonsların emniyet ve zabıta ekipleri tarafından yapılacağı da aktarıldı.