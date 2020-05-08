Rize'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehlikesinin geçmediğini bildirdi.

Tepe, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde ülke ve Rize genelinde pandemi sürecinde olumlu gelişmelerin izlendiğini, vaka sayılarının düşmeye başladığını belirtti.

Vatandaşlarda iyi havanın ardından ciddi bir gevşeme, özgüven ve rehavet oluştuğunu vurgulayan Tepe, "Sanki tehlike tamamıyla atlatılmış veya virüs tamamen yok oluyormuş gibi yanlış bir inanç toplumun geneline hakim olmaya başlamıştır. Bu bağlamda hiç olmadığı kadar rahat ve korkusuzca gereksiz yere sokaklara inmeye başlandığı, haftalarca anlatılan sosyal mesafe, kişisel izolasyon gibi kurulların ne yazık ki hiçe sayıldığı görülmüştür." ifadesini kullandı.

Tepe, sosyal mesafenin cenaze ve iftar sofraları ile ihlal edildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"İlimizde son günlerde ciddi anlamda düşen vaka sayılarında yeniden artışlar yaşanmaya başlanmıştır. Tehlike asla geçmiş, virüs etkisini kaybetmiş değildir. Virüs, tedbiri elden bıraktığımız anda kapımızdan içeri girecek kadar yakınımızdadır. Hiç kimsenin haftalarca evinden dışarı çıkmayan, kurallara uyan, sevdiklerini dahi görmeyen insanlarımız ve sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere yoğun emek sarf eden tüm çalışanların, sokaklarda oyunlar oynamayan çocuklarımızın emeğini ve özverisini ziyan etmeye, boşa çıkarmaya hakkı yoktur."

Artan kalabalık nedeniyle virüsün de kıpırdamaya başladığını belirten Tepe, "Bu durum yok etmeye çalıştığımız, uykusu da gelen canavarı tekrar uyandırmaya benzer. Lütfen rehavete kapılmayalım. Halen kalabalıklaştıkça virüsün yayılım hızı artmaktadır. Bütün kontrol elimizdedir ama bunu kaybederek, asla geri dönmeyelim." değerlendirmesinde bulundu.